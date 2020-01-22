2020-01-22T16:10:34+03:00
Общество

В Камешковской ЦРБ отремонтировали детскую и взрослую поликлиники

На эти цели из областного бюджета было направлено 64,4 млн рублей
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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После ремонта в корпусах поликлиник появились регистратуры с элементами бережливого производства, системы электронной очереди. Кроме того, отремонтированы фасады поликлиник, входы, кабинеты приёма врачей, заменены все инженерные коммуникации, установлены навигационные таблички. Также заменены двери и окна, отремонтированы гардеробные и туалеты, кабинеты врачей оборудованы системами климат-контроля.

В корпусе детской поликлиники оборудованы игровая комната и комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста. Ремонт затронул и второй этаж, где располагаются круглосуточный и дневной стационары. Возле входа предусмотрена крытая колясочная. Для маломобильных пациентов приобретён электроподъёмник. Здесь же кнопка вызова медицинского персонала. Для слабовидящих и незрячих пациентов – тактильные таблички с шрифтом Брайля.

Что касается ремонта взрослой поликлиники, то "бережливая регистратура" появилась здесь ещё в начале 2018 года. Регистратура стала просторнее и светлее, исчезли барьеры между медицинскими регистраторами и пациентами, зона ожидания оборудована мягкой мебелью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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