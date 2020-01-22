Владимирец получит компенсацию за разбитую деревом машину

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:30:51+03:00

Изменить размер текста: A A

История началась еще летом, когда в конце июня утром владимирец припарковал иномарку у многоквартирного дома на улице Токарева, около дерева. Но выходя из машины он увидел, что на крышу авто упала большая ветка. Стоимость восстановления железного друга составила 53 с половиной тысячи рублей, еще десять тысяч мужчина отдал за услуги независимого оценщика. И его супруга обратилась в суд, прося взыскать потраченные деньги с МКУ «Благоустройство», отвечающее за состояние деревьев городе. Сотрудники муниципального учреждения себя виноватыми не считали: мол, дерево зеленело, а значит, спиливать его оснований не было, и им такого задания не давали. Но от предложения провести экспертизу для определения заболеваний дерева отказались. Правоту горожанам помогли доказать фотографии дерева, которые сделал водитель. Судья посчитал, что там хорошо видно трухлявый ствол. И обязал МКУ «Благоустройство» заплатить госпошлину и вернуть все потраченные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU