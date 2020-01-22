2020-01-22T13:05:14+03:00
Звезды

Во Владимире исполнят "Ленинградскую" симфонию Шостаковича

В юбилейный год Победы вспомнят одну из героических страниц истории блокады
Анна ДЕКТЯРЕВА
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24 января в Центре классической музыки Владимирский Губернаторский сифмонический оркестр исполнит самое знаменитое произведение композитора Дмитрия Шостаковича - симфонию №7, "Ленинградскую". Это легендарное музыкальное творение, непосредственно связанное с героической историей блокады Ленинграда.

Работу над симфонией Шостакович начал в еще конце 1930-х годов. Произведение задумывалось как одна из вариаций пассакальи, то есть музыкальной темы, лёгкой и непринужденной в начале и под конец мощной, внушающей трепет. В 1940 году сочинение было завершено, но публично не исполнялось.

Война застала Шостаковича в Ленинграде. Под впечатлением событий он начал перерабатывать симфонию и к осени, к началу блокады, закончил первые две части. Завершена работа была уже в эвакуации, в Куйбышеве. Симфония получила название "Ленинградской", и 9 августа 1942 года состоялась ее премьера в осажденном Ленинграде, поразив весь мир героизмом защитников осажденного города.

Владимирцы смогут услышать легендарную симфонию 24 января в ЦКМ в 18.30. Дирижер Артем Маркин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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