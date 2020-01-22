57-летнего муромлянина осудят за то, что нашел в автобусе телефон и забрал себе
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде
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В муромскую полицию обратился 48-летний мужчина, который потерял в автобусе свой телефон. По данным УМВД по Владимирской области, он положил смартфон в задний карман брюк. Только когда вышел из автобуса, потерпевший заметил, что телефона нет.
Выяснилось, что телефон выпал на сиденье, а 57-летний муромлянин подобрал его.
Возбуждено уголовное дело за кражу. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU