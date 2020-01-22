Сестры Опекуновы из Владимира выиграли пять медалей первенства России по тяжёлой атлетике

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:00:21+03:00

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Сестры Ксения и Юлиана Опекуновы, представляющие Владимирскую область на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниорок и юниоров 15-18 лет и 19-20 лет, которое проходит в городе Старый Оскол Белгородской области с 16 января 2020 года, выиграли на турнире пять медалей.

Обе спортсменки тренируются у Павла Кузнецова младшего и выступают в весовой категории "76 кг", однако в разных возрастных группах. Ксения завоевала три бронзовые награды среди юниорок до 18 лет, став третьей в рывке (73 кг), толчке (95 кг) и по сумме двоеборья (168 кг). Юлиана среди юниорок до 20 лет выиграла серебряную медаль в толчке (92 кг) и бронзовую награду по сумме двух выступлений (160 кг).

В турнире участвуют более 400 спортсменов из 53 регионов России. Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров в Старом Осколе является отборочным этапом формирования команды на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в марте в столице Румынии Бухаресте.

ИСТОЧНИК KP.RU