Владимирцев просят воздержаться от поездок в Китай, Корею и США из-за нового типа короновируса

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:28:21+03:00

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Новый тип короновируса, который сейчас распространяется по Китаю, а также зарегистрирован в Корее и США, назвали угрозой и для россиян. Дошло до того, что в Москве в аэропортах сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотры и меряют температуру всем прилетевшим из Китая.

- У нас пока не было предписания делать что-то подобное на наших вокзалах, - сказала Марина Колтунова, официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора. - Но если будет, то обязательно займемся. Пока же мы просим жителей региона воздержаться от поездок в страны, где данный вирус уже был выявлен.

Опасность данного вируса состоит в том, что пока не нашли вакцину от данного штамма. Сам же вирус приводит к пневмонии. На данный момент шесть человек умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU