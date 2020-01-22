2020-01-22T10:28:21+03:00
Общество

Владимирцев просят воздержаться от поездок в Китай, Корею и США из-за нового типа короновируса

В Азии заразились уже более 200 человек
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новый тип короновируса, который сейчас распространяется по Китаю, а также зарегистрирован в Корее и США, назвали угрозой и для россиян. Дошло до того, что в Москве в аэропортах сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотры и меряют температуру всем прилетевшим из Китая.

- У нас пока не было предписания делать что-то подобное на наших вокзалах, - сказала Марина Колтунова, официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора. - Но если будет, то обязательно займемся. Пока же мы просим жителей региона воздержаться от поездок в страны, где данный вирус уже был выявлен.

Опасность данного вируса состоит в том, что пока не нашли вакцину от данного штамма. Сам же вирус приводит к пневмонии. На данный момент шесть человек умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец получит компенсацию за разбитую деревом машину
Во Владимире исполнят "Ленинградскую" симфонию Шостаковича
Гороховчане обокрали храм, который сами же восстанавливали
57-летнего муромлянина осудят за то, что нашел в автобусе телефон и забрал себе
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
Более 330 компаний во Владимирской и Ивановской областях переведены на оптику «Ростелекома»
Сестры Опекуновы из Владимира выиграли пять медалей первенства России по тяжёлой атлетике
Владимирцев просят воздержаться от поездок в Китай, Корею и США из-за нового типа короновируса
В Петушинском районе ночью полыхали гаражи
Во Владимирской области почти 11 тысяч новорожденных прошли неонатальный генетический скрининг
В Юрьев-Польском районе рабочий соскользнул в навозоуборочный транспортер и погиб
Во Владимире росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в розыск
Владимирских детей беспокоят конфликты с друзьями
Во Владимире водитель автобуса насмерть сбил беременную женщину