Во Владимирской области почти 11 тысяч новорожденных прошли неонатальный генетический скрининг

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:35:23+03:00

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В 2019 году 10 933 новорожденных Владимирской области прошли неонатальный генетический скрининг с целью раннего выявления наиболее распространенных врожденных и наследственных заболеваний. Охват диагностикой составил 99,5 процента.

Массовое обследование новорожденных (неонатальный скрининг) позволяет не только выявить заболевание на раннем этапе, но и начать своевременное лечение и остановить развитие тяжелых проявлений патологии. Неонатальный скрининг проводится на пять заболеваний: фенилкетонурию, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром и галактоземию.

Из почти 11 тысяч обследованных новорожденных выявлено два случая фенилкетонурии – редкого генетического заболевания, при котором нарушен метаболизм аминокислот.

Генетические исследования для пациентов проводятся бесплатно за счет средств областного бюджета. На эти цели в 2019 году из бюджета области было выделено 7,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU