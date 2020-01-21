2020-01-21T17:26:51+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском районе рабочий соскользнул в навозоуборочный транспортер и погиб

Перед судом предстанет бригадир животноводства аграрного предприятия
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бригадира животноводства АО «СП «Нестерево» Юрьев-Польского района. По данным Следкома, с 1 июня 2019 года местный житель ежедневно обслуживал навозоуборочный транспортер. 16 июня 58-летний рабочий выполнил утреннее задание, после обеда вновь приступил к работе и соскользнул в приямок работающего транспортера. От полученных травм он скончался.

К работе с транспортером должны были допустить человека, прошедшего обучение и инструктаж по электробезопасности с получением допуска. Действующими нормами также предусмотрено обязательное условие охраны труда: приямок транспортера должен быть оборудован устойчивым ограждением высотой 1,6 метра.

По каким-то причинам погибший рабочий не прошел обучение, а ограждение приямков транспортера находилось не около оборудования, а за воротами фермы.

Обвиняемая - бригадир животноводства -вину не признала, от дачи показаний отказалась.

Супруга потерпевшего - инвалид - заявила о причинении морального вреда и нравственных страданий гибелью мужа, который ухаживал за ней.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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