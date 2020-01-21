Во Владимире росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в розыск

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:08:05+03:00

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В микрорайоне Юрьевец сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который внешне подходил под ориентировку.

При проверке документов росгвардейцы выяснили, что 35-летний неоднократно судимый мужчина находится в оперативном розыске с декабря 2019 года по подозрению в краже велосипеда, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Задержанного передали в руки полиции для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU