Во Владимире росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в розыск
35-летний вор был неоднократно судим
Изменить размер текста:
В микрорайоне Юрьевец сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который внешне подходил под ориентировку.
При проверке документов росгвардейцы выяснили, что 35-летний неоднократно судимый мужчина находится в оперативном розыске с декабря 2019 года по подозрению в краже велосипеда, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Задержанного передали в руки полиции для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU