Владимирских детей беспокоят конфликты с друзьями

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:37:10+03:00

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В 2019 году около 5 тысяч владимирских детей позвонили на телефон доверия. Более 25 % ребят интересовало, как разрешить конфликтные ситуации с друзьями. Около 13 % звонящих беспокоили школьные проблемы: успеваемость и взаимоотношения с учителями. Были случаи, когда дети рассказывали о физическом насилии и страхе потерять близких. Каждому из них была оказана психологическая помощь. За 10 лет работы Детского телефона доверия, на линию обратилось около 55 тысяч человек. Напоминаем, что получить консультацию психолога можно по номеру: 8-800-2000-122.

ИСТОЧНИК KP.RU