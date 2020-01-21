Во Владимире водитель автобуса насмерть сбил беременную женщину

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:04:18+03:00

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Смертельная авария случилась во Владимире 20 января в шестом часу вечера. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, 29-летняя беременная местная жительница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома 2В по улице 16 Лет Октября. В это время со стороны улицы Мира несся автобус, водитель которого не успел затормозить и сбил женщину. Ее госпитализировали в БСП, но вскоре она скончалась. Полиция ищет очевидцев происшествия. Звонить можно по телефону : 8(4922) 54-16-65

ИСТОЧНИК KP.RU