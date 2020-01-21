2020-01-21T15:20:12+03:00
Общество

Радужный - город «с тёмными дорогами»

Прокуратура проверила освещенность дорог в закрытом городе
Алена Головина
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Прокурорская проверка показала, что в Радужном дороги плохо освещеныПрокурорская проверка показала, что в Радужном дороги плохо освещеныФото: Алена Головина
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Средняя освещенность автодорог III и VI категорий должна быть не менее 8 люкса. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в Радужном на всех участках дорожного полотна этот показатель был намного ниже нормы. В 100 метрах от пешеходного перехода, что у здания администрации, у знака пешеходный переход уровень освещения составил 3 люкса. В 3 квартале напротив 9 дома у дорожного знака жилая зона - 2 люкса, а напротив дома 16 в 1 квартале освещение отсутствовало вовсе. Кроме того, недостаточную освещенность прокуратура обнаружила на некоторых городских остановках общественного транспорта. На «Городском парке» в 1 квартале напротив дома 33 освещенность составила 2 люкса вместо 10. В общем, сплошь небезопасные дороги. За нарушение законодательства 20 тысяч штрафа придется заплатить должностному лицу подрядной организации,которая несет ответственность за освещение в городе. Представление получил глава администрации Радужного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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