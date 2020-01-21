2020-01-21T15:10:44+03:00
Общество

Во Владимире торговали яйцами с кокцидиостатиками

Опасный продукт обнаружили в продукции нижегородского предприятия
Алексей СУХОВ
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На Центральном рынке во Владимире торговали яйцами с кокцидиостатиками. Опасный продукт обнаружили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора. Проверка проводилась в декабре прошлого года. Тогда чиновники взяли для проверки яйца предприятия "Дивеевское" из Нижегородской области.

Пробы доставили в Испытательный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ", где их проверили на показатели качества и безопасности. И в итоге специалисты института нашли в яйцах не допустимые в пищевой продукции кокцидиостатики (наразин и салиномицин). Это специальные антибиотики, входящие в состав вредных пищевых добавок, запрещенных Таможенным союзом.

Результаты исследований довели до производителя и потребовали прекратить пичкать птиц специальными препаратами. Сами яйца изъяли из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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