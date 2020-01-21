Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали Федоровский клад
Представители ФСБ и Министерства культуры передали на временное хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник около 1500 предметов знаменитого клада, найденного в октябре 2016 года около села Федоровское Владимирской области.
Клад русских монет и денежных слитков конца XIV- начала XV века был найден «черным археологом». В итоге артефакты были изъяты и переданы государству: 1479 монет и 5 слитков-полтин.
После обследования территории находки было найдено еще 523 монеты.
20 января в «Палатах» состоялась передача большей части клада, состоящей из монет и гривен, на временное хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. После изучения они войдут в государственную часть музейного фонда, а затем могут быть выставлены в экспозиции в одном из музеев страны.
Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова надеется, что клад останется в нашем регионе. В этом случае он может стать основой новой экспозиции.
ИСТОЧНИК KP.RU