2020-01-21T14:02:48+03:00
Общество

Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали Федоровский клад

Ученые уже занимаются исследованием находки
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта ВСМЗфото с официального сайта ВСМЗ
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Представители ФСБ и Министерства культуры передали на временное хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник около 1500 предметов знаменитого клада, найденного в октябре 2016 года около села Федоровское Владимирской области.

Клад русских монет и денежных слитков конца XIV- начала XV века был найден «черным археологом». В итоге артефакты были изъяты и переданы государству: 1479 монет и 5 слитков-полтин.

После обследования территории находки было найдено еще 523 монеты.

20 января в «Палатах» состоялась передача большей части клада, состоящей из монет и гривен, на временное хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. После изучения они войдут в государственную часть музейного фонда, а затем могут быть выставлены в экспозиции в одном из музеев страны.

Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова надеется, что клад останется в нашем регионе. В этом случае он может стать основой новой экспозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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