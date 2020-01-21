2020-01-21T13:54:06+03:00
Спорт

Владимирские тяжелоатлетки выиграли две медали первенства России

В турнире принимают участие более 400 спортсменов из 53 регионов России
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Анастасия Васильева и Ангелина Лаврова, представляющие Владимирскую область на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 и 19-20 лет в Старом Осколе, завоевали на турнире серебряную и бронзовую медали соответственно.

Обе девушки выступали в весовой категории «64 кг». Васильева стала серебряным призером в упражнении «Рывок» среди юниорок до 18 лет. Результат спортсменки – 75 кг.

Лаврова по сумме двоеборья стала третьей среди юниорок до 20 лет, показав результат 148 кг.

Первенство России по тяжелой атлетике проходят в Старом Осколе с 16 по 25 января на базе дворца спорта «АРКАДА». В турнире принимают участие более 400 спортсменов из 53 регионов России. В ближайшие дни на помост выйдут сильнейшие тяжелоатлеты Владимирской области: сестры Ксения и Юлиана Опекуновы, а также Артур Бабаян.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров в Старом Осколе является отборочным этапом формирования команды на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в марте в столице Румынии Бухаресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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