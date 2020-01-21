2020-01-21T13:48:37+03:00
Звезды

Во Владимире впервые покажут работы московской художницы Ирины Марц

Выставка откроется в Центре ИЗО
Алексей СУХОВ
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23 января в 16:00 откроется выставка московской художницы, члена Союза художников России, члена-корреспондента Российской Академии художеств Ирины Марц "Обитаемые пространства".

Работы Ирины Марц с первого мгновения покоряют искренностью и свежестью. Они захватывают красотой и чувственностью темпераментной живописи. Здесь повседневное – событийно: наступление утра с предощущением насыщенного дня, движение солнца по небосводу, причуды погоды, первые шаги ребенка, открытие нового в известном, узнавание близкого в незнакомом.

Ее работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, Государственного историко-художественного и литературного музея «Абрамцево», Историко-художественного музея «Новый Иерусалим» и в частных коллекциях России, Норвегии, Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, Израиля, США.

Выставка будет работать до 16 февраля. Цена билета: 50-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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