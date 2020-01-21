Владимирский Камерный струнный оркестр поменяет фраки на джинсы

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:39:42+03:00

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Музыканты Камерного струнного оркестра не боятся экспериментов и идут в ногу со временем. Программа «Музыка в джинсах» покажет иной мир классической музыки: как источник впечатлений для человека любого возраста. Идея концерта заключается в эмоциональном и «живом» соединении произведений разных стилей: джаза, рока, популярной музыки.

Публике предстоит испытать эффект «угадай мелодию»: легендарные композиции мировых звезд Дюка Эллингтона, Карлоса Сантаны, Фредди Меркьюри, Стиви Уандера, Эда Ширана прозвучат в новой оригинальной обработке.

Концерт пройдет в неофициальной атмосфере: артистов оркестра и зрителей объединит любимый миллионами предмет гардероба – джинсы. Гостям филармонии в этот день предлагают принять участие во флеш-мобе: в качестве дресс-кода подойдет любая одежда из денима – юбка, брюки, жилет, пиджак, бандана и даже сумка!

P.S. Всем Татьянам предоставляется скидка в честь праздника: они могут приобрести два билета по цене одного. Не забудьте паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU