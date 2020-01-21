2020-01-21T13:39:42+03:00
Звезды

Владимирский Камерный струнный оркестр поменяет фраки на джинсы

25 января в филармонии пройдет необчный концерт
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено филармониейфото предоставлено филармонией
Изменить размер текста:

Музыканты Камерного струнного оркестра не боятся экспериментов и идут в ногу со временем. Программа «Музыка в джинсах» покажет иной мир классической музыки: как источник впечатлений для человека любого возраста. Идея концерта заключается в эмоциональном и «живом» соединении произведений разных стилей: джаза, рока, популярной музыки.

Публике предстоит испытать эффект «угадай мелодию»: легендарные композиции мировых звезд Дюка Эллингтона, Карлоса Сантаны, Фредди Меркьюри, Стиви Уандера, Эда Ширана прозвучат в новой оригинальной обработке.

Концерт пройдет в неофициальной атмосфере: артистов оркестра и зрителей объединит любимый миллионами предмет гардероба – джинсы. Гостям филармонии в этот день предлагают принять участие во флеш-мобе: в качестве дресс-кода подойдет любая одежда из денима – юбка, брюки, жилет, пиджак, бандана и даже сумка!

P.S. Всем Татьянам предоставляется скидка в честь праздника: они могут приобрести два билета по цене одного. Не забудьте паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в розыск
Владимирских детей беспокоят конфликты с друзьями
Во Владимире водитель автобуса насмерть сбил беременную женщину
Муромские предприниматели торговали некачественной пиротехникой
ВТБ Капитал Инвестиции расширил линейку биржевых фондов
Радужный - город «с тёмными дорогами»
Во Владимире торговали яйцами с кокцидиостатиками
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали Федоровский клад
Владимирские тяжелоатлетки выиграли две медали первенства России
Во Владимире впервые покажут работы московской художницы Ирины Марц
Владимирский Камерный струнный оркестр поменяет фраки на джинсы
В ДТП в Ковровском районе погиб житель Иваново
Анастасия Хомячкова из Владимирской области выиграла "золото" первенства России по самбо
Муромлянка на улице пырнула ножом женщину, чтобы отобрать 600 рублей
На рекультивацию свалки в Оргтруде Владимиру выделено более 58 миллионов рублей
Во Владимире 25 января выберут лучшую книгу от местных писателей
Во Владимирской области подтверждено 7 случаев гриппа
Пресс-конференция губернатора Владимира Сипягина будет транслироваться в прямом эфире
Гусевчанин занимался контрабандой оружия
В Селивановском лесничестве ищут «черных» лесорубов
Во Владимирской области появится передвижной центр для повышения квалификации фельдшеров
В Кольчугино с поличным задержали грабителя
Во Владимирской области увеличилось число больных гриппом