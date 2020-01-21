В ДТП в Ковровском районе погиб житель Иваново

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:10:17+03:00

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21 января, около 10 утра, в Ковровском районе, недалеко от деревни Ручей случилась авария. Житель Иваново, ехавший в Ковров на «Ладе Гранта», не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего, ивановец столкнулся с жителем Нижегородской области, двигавшимся в Шую на «вазовской» «Приоре». По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Гранты» из Иваново скончался до приезда скорой. Нижегородец с ушибом колена отправлен на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU