В ДТП в Ковровском районе погиб житель Иваново
Он не справился с управлением
В Ковровской районе в аварии погиб житель ИвановоФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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21 января, около 10 утра, в Ковровском районе, недалеко от деревни Ручей случилась авария. Житель Иваново, ехавший в Ковров на «Ладе Гранта», не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего, ивановец столкнулся с жителем Нижегородской области, двигавшимся в Шую на «вазовской» «Приоре». По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Гранты» из Иваново скончался до приезда скорой. Нижегородец с ушибом колена отправлен на лечение домой.
ИСТОЧНИК KP.RU