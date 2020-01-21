Анастасия Хомячкова из Владимирской области выиграла "золото" первенства России по самбо
Спортсменка из Юрьев-Польского, мастер спорта России международного класса (МСМК) Анастасия Хомячкова заняла первое место в весовой категории "до 72 кг" на первенстве России по самбо среди юниоров до 23 лет, которое прошло в нижегородском городе Кстово с 18 по 21 января 2020 года.
Золотая медаль первенства стала для Хомячковой путёвкой на Кубок Европы, который пройдет в декабре 2020 года в Мадриде (Испания).
В первенстве приняли участие более 400 спортсменов со всей России. Награды разыгрывались в 10 весовых категориях среди юниоров и в десяти категориях среди юниорок.
ИСТОЧНИК KP.RU