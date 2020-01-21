Анастасия Хомячкова из Владимирской области выиграла "золото" первенства России по самбо

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:49:42+03:00

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Спортсменка из Юрьев-Польского, мастер спорта России международного класса (МСМК) Анастасия Хомячкова заняла первое место в весовой категории "до 72 кг" на первенстве России по самбо среди юниоров до 23 лет, которое прошло в нижегородском городе Кстово с 18 по 21 января 2020 года.

Золотая медаль первенства стала для Хомячковой путёвкой на Кубок Европы, который пройдет в декабре 2020 года в Мадриде (Испания).

В первенстве приняли участие более 400 спортсменов со всей России. Награды разыгрывались в 10 весовых категориях среди юниоров и в десяти категориях среди юниорок.

ИСТОЧНИК KP.RU