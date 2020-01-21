2020-01-21T11:24:07+03:00
Звезды

Во Владимире 25 января выберут лучшую книгу от местных писателей

Конкурс пройдет уже в пятый раз
Алексей СУХОВ
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25 января в 12.00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пятого областного конкурса "Владимирская книга года".

Конкурс был учрежден в 2015 году с целью поддержки социально значимых и художественных произведений владимирских авторов, а также издательств и издающих организаций. В первом конкурсе участвовали 39 изданий, а в 2018 году комиссия рассматривала уже 131 издание, из которых 59 книг вошли в шорт-лист.

В 2019 году книг-конкурсантов насчитывалось более 100. Книги распределены по 8 номинациям: "Владимирский край. История", "Природа и экология Владимирского края", "Литература по истории религии и церкви во Владимирском крае", "Мемуарная литература", "Литература по искусству", "Художественная литература. Проза"7, "Художественная литература. Поэзия", "Художественная литература. Книги для детей". Традиционно наибольшее количество участников – в разделах "История" – 25 книг и "Поэзия" – 30 (в шорт-листе оказалось 14 книг), номинация "Литература по искусству" с прошлогодних 10 изданий "подросла" также до 14. В итоге, в шорт-лист конкурса вошло 80 книг. Кто из участников получит диплом победителя и статуэтку совы – станет известно 25 января.

Ознакомиться с книгами-номинантами можно на сайте библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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