Во Владимирской области подтверждено 7 случаев гриппа

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:57:30+03:00

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На Владимирскую область, судя по всему, надвигается эпидемия гриппа и ОРВИ. Вторую неделю в регионе превышен эпидпорог по респираторным заболеваниям. По данным владимирского Роспотребнадзора, в области на прошлой неделе в поликлиники с симптомами простуды обращались 8323 человека, из них около 5000 - дети. Эпидпорог в среднем по области превышен на 6,2%, причем в этот раз, в отличие от прошлой недели, болеют в основном взрослые - для них заболеваемость выше эпидпорога на 12%, а среди детей порог превышен всего на 5,7% и то только в группе от 3 до 6 лет.

В городе Владимире за прошлую неделю заболели 3200 человек, около 2000 из них дети. В областном центре вирус тоже косит в основном взрослое население, эпидпорог в этой группе превышен на 35,7%. Если такая ситуация сохранится еще пару недель - в городе пора будет объявлять эпидемию и вводить карантины.

Грипп в области тоже есть. На прошлой неделе из 22 анализов на вирус гриппа, сделанных в «Центре гигиены и эпидемиологии», положительными оказались семь: грипп В – 4 случая и грипп АH1N1 2009 -3 случая. Также циркулирует аденовирусная инфекция и РС-инфекция.

Причина роста заболеваемости - "гриппозная" погода. На улице стабильно около нуля и повышенная влажность, это идеальная среда для циркуляции вирусов, которые погибли бы в сильные морозы. Чтобы уберечься от заразы, врачи рекомендуют избегать общения с людьми с признаками заболевания ОРВИ, полноценно спать, больше гулять на свежем воздухе и меньше ездить в транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU