2020-01-21T10:45:16+03:00
Политика

Пресс-конференция губернатора Владимира Сипягина будет транслироваться в прямом эфире

Она начнется 21 января в 12.00
Алексей СУХОВ
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21 января в 12.00 начнётся прямая трансляция пресс-конференции губернатора Владимира Сипягина, посвящённой предварительным итогам 2019 года и актуальным вопросам социально-экономического развития региона. Наверняка, не обойдется и без каверзных вопросов федеральных СМИ и проблемных от местных (например, точно коснутся мусорной темы).

Наблюдать за общением главы региона с представителями средств массовой информации можно будет в прямом эфире сразу в двух местах. Так, показывать ее будут на сайте телерадиокомпании "Губерния 33" в разделе "Телевидение", а также на интернет-портале областной администрации в разделе "On-line трансляция" (попасть на неё можно также, кликнув по баннеру на главной странице портала https://avo.ru/).

ИСТОЧНИК KP.RU

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