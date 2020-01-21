Гусевчанин занимался контрабандой оружия

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:37:30+03:00

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Тридцатидевятилетний житель Гусь-Хрустального в 2017 году решил привести из-за границы огнестрельное оружие, которое собирался оставить себе. Он нашел в интернете специализированный форум, списался с жителем Украины и договорился о пересылке ему частей оружия. Потом мужчина перевел деньги за услуги, а в июне того же года получил на почте посылку с заказом. Владеть оружием ему удалось недолго: в сентябре 2018 его у гусевчанина изъяли сотрудники УФСБ России по Владимирской области во время обыска дома. В феврале прошлого года в отношении жителя Гусь-Хрустального были возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: контрабанда огнестрельного оружия и незаконное приобретение оружия. В январе этого года Щербинский районный суд города Москвы признал гусевчанина виновным, ему придется провести в колонии общего режима три года и два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU