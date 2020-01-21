2020-01-21T10:37:30+03:00
Происшествия

Гусевчанин занимался контрабандой оружия

Молодому человеку дали реальный срок
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тридцатидевятилетний житель Гусь-Хрустального в 2017 году решил привести из-за границы огнестрельное оружие, которое собирался оставить себе. Он нашел в интернете специализированный форум, списался с жителем Украины и договорился о пересылке ему частей оружия. Потом мужчина перевел деньги за услуги, а в июне того же года получил на почте посылку с заказом. Владеть оружием ему удалось недолго: в сентябре 2018 его у гусевчанина изъяли сотрудники УФСБ России по Владимирской области во время обыска дома. В феврале прошлого года в отношении жителя Гусь-Хрустального были возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: контрабанда огнестрельного оружия и незаконное приобретение оружия. В январе этого года Щербинский районный суд города Москвы признал гусевчанина виновным, ему придется провести в колонии общего режима три года и два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в розыск
Владимирских детей беспокоят конфликты с друзьями
Во Владимире водитель автобуса насмерть сбил беременную женщину
Муромские предприниматели торговали некачественной пиротехникой
ВТБ Капитал Инвестиции расширил линейку биржевых фондов
Радужный - город «с тёмными дорогами»
Во Владимире торговали яйцами с кокцидиостатиками
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали Федоровский клад
Владимирские тяжелоатлетки выиграли две медали первенства России
Во Владимире впервые покажут работы московской художницы Ирины Марц
Владимирский Камерный струнный оркестр поменяет фраки на джинсы
В ДТП в Ковровском районе погиб житель Иваново
Анастасия Хомячкова из Владимирской области выиграла "золото" первенства России по самбо
Муромлянка на улице пырнула ножом женщину, чтобы отобрать 600 рублей
На рекультивацию свалки в Оргтруде Владимиру выделено более 58 миллионов рублей
Во Владимире 25 января выберут лучшую книгу от местных писателей
Во Владимирской области подтверждено 7 случаев гриппа
Пресс-конференция губернатора Владимира Сипягина будет транслироваться в прямом эфире
Гусевчанин занимался контрабандой оружия
В Селивановском лесничестве ищут «черных» лесорубов
Во Владимирской области появится передвижной центр для повышения квалификации фельдшеров
В Кольчугино с поличным задержали грабителя
Во Владимирской области увеличилось число больных гриппом