2020-01-21T10:11:02+03:00
Общество

Во Владимирской области появится передвижной центр для повышения квалификации фельдшеров

Учащиеся медколледжа будут там проходить практику
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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В этом году для Владимирского базового медицинского колледжа будет закуплен передвижной учебно-тренировочный центр, предназначенный для повышения квалификации фельдшеров ФАПов и отработки практических навыков спасения человеческих жизней в экстренных ситуациях. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 3 миллиона рублей.

Учебно-тренировочная площадка будет располагаться в автомобиле и будет включать базовый набор тренажёров по отработке навыков сердечно-лёгочной реанимации, внутривенных, подкожных и внутрикожных инъекций, гинекологического осмотра и обследования беременной, другую высокотехнологичную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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