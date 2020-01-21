В Кольчугино с поличным задержали грабителя
Выяснилось, что он причастен к шести преступлениям
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего кольчугинца. По данным УМВД по Владимирской области, в конце октября 2019 года в полицию поступило несколько сообщений о кражах в дачных домах.
Полицейские в ходе патрулирования садового товарищества задержали мужчину, который переносил инструменты, бытовую технику и одежду. На вопрос полицейских, откуда у него вещи, кольчугинец ответить не смог.
Выяснилось, что он причастен к шести преступлениям.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU