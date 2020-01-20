2020-01-20T22:12:11+03:00
Общество

Во Владимирской области увеличилось число больных гриппом

И продолжается эпидемия ОРВИ
Ирина Мальцева
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За последнюю неделю 8 323 заболели острыми респираторными вирусными заболеваниями, среди заболевших 5 099 детей. Среди детей садиковского возраста эпидпорог превышен на 5,7%, а среди взрослых на 12%. Во Владимире за неделю ОРВИ заболели 3 226 обращений горожан, больше половины - 1 965 – дети. Кроме областного центра, активно болеют в Собинке и в Юрьев-Польском районе. Также в регионе участились случаи гриппа. Пока об эпидемии этого заболевания речь не идет, но за неделю лабораторные исследования подтвердили этот диагноз у семи человек. Пока в области встречаются два вида гриппа – грипп В и свиной грипп. Медики напоминают, что в период эпидемии не стоит общаться с заболевшими, важно укреплять иммунитет, а для этого высыпаться. Правильно питаться, чаще проветривать квартиру, мыть руки и не нервничать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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