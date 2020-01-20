Ковровчанка-колясочница судится с администрацией города

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:00:30+03:00

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Жительница Коврова, инвалид I группы, передвигающаяся на коляске, вместе с мамой живет на пятом этаже к квартире, полученной по договору соцнайма от городской администрации. Лифта в подъезде, пандусов и спусков нет, а значит сама горожанка выбраться на улицу не может. Когда мамы нет дома, она не может сама попасть даже в ванную и в кухню, поскольку проходы узкие, а сами помещения слишком маленькие. Ковровчанка посчитала, что администрация города нарушила и ущемила ее права на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, а также не создала условия для ее проживания по месту регистрации. И обратилась в суд, прося не позднее марта создать для нее необходимые условия для проживания и передвижения на коляске дома, а также создать их в социально значимых местах и госучреждениях Коврова и Ковровского района Владимирской области, которые она посещает. Кроме того, она потребовала взыскать с администрации 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU