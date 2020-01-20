2020-01-20T19:51:45+03:00
Происшествия

Муромлянка продавала котят, но лишилась денег

Девушку обманули почти на двадцать тысяч рублей
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двадцативосьмилетняя жительница города Мурома подала объявление на одном из популярных сайтов, собираясь продать котят. С ней вскоре связался якобы желающий завести питомцев незнакомец, который по телефону сообщил о желании купить котенка. Деньги он обещал перевести на карту, готов был заплатить вперед и попросил все банковские реквизиты, а потом еще и пин-код. Муромлянку просьбы потенциального покупателя не насторожили, она сообщила все данные. В итоге котят не купили, зато с ее карты пропали девятнадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровчанка-колясочница судится с администрацией города
Муромлянка продавала котят, но лишилась денег
Во Владимире почтят память жертв Холокоста
Директор владимирской фирмы не платил зарплату
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
В Гусь-Хрустальном пожарные спасли пожилую женщину
Гостивший в Вязниках парень обокрал хозяев
Владимирские легкоатлеты на чемпионате и первенстве ЦФО в Смоленске завоевали 7 медалей
Владимирцы выиграли этап Кубка России и чемпионат Ярославской области по ралли
Гусевчанин украл телефон у своей коллеги
Суд прекратил банкротство Александровского ликеро-водочного завода
В Вязниковском районе из-за неисправной печки пострадал мужчина
В Суздальском районе на месте пожара нашли тело женщины
Владимирские борцы привезли четыре медали с чемпионата России в Новосибирске
Мэрия Владимира начала готовить проект Рпенского проезда
Во Владимире в крещенскую купель окунулись лишь половина из тех, кто пришел
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей