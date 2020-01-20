Муромлянка продавала котят, но лишилась денег

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:51:45+03:00

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Двадцативосьмилетняя жительница города Мурома подала объявление на одном из популярных сайтов, собираясь продать котят. С ней вскоре связался якобы желающий завести питомцев незнакомец, который по телефону сообщил о желании купить котенка. Деньги он обещал перевести на карту, готов был заплатить вперед и попросил все банковские реквизиты, а потом еще и пин-код. Муромлянку просьбы потенциального покупателя не насторожили, она сообщила все данные. В итоге котят не купили, зато с ее карты пропали девятнадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU