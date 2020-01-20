Во Владимире почтят память жертв Холокоста

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:50:46+03:00

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Во вторник, 21 января, во Владимире пройдет памятное мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста - одной из самых жутких страниц истории Великой Отечественной войны. Холокост - массовое уничтожение евреев нацистами в годы Второй мировой войны, день памяти жертв этой катастрофы целого народа отмечается 27 января. Именно в этот день советскими войсками был освобожден концлагерь Освенцим, в котором за годы войны было уничтожено 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из них - евреи. В 2020 году исполняется 75 лет со дня его освобождения, а «Неделя памяти жертв Холокоста» в этом году внесена в федеральный перечень основных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы.

Во Владимире в рамках «Всероссийской недели памяти жертв Холокоста», организованной Российским еврейским конгрессом и Федеральным агентством по делам национальностей РФ, памятное мероприятие состоится во владимирском Городском дворце культуры (ул. Горького, 54). 21 января в 14.00 в ГДК соберутся представители Региональной еврейской национально-культурной автономии, администрация города Владимира, ветераны Великой Отечественной войны, представители Городского совета ветеранов, общественной организации «Дети войны» и ученики старших классов владимирских школ. Они почтят память всех погибших от геноцида в годы войны.

ИСТОЧНИК KP.RU