В Гусь-Хрустальном пожарные спасли пожилую женщину
Горел диван в другой комнате
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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20 января днем пожарные гусевского пожарно-спасательного отряда № 5 спасли пожилую женщину, оказавшуюся в горящей квартире. Сообщение о пожаре поступило в 12.57, звонила жительница соседнего дома, увидевшая дым, идущий из окна квартиры на первом этаже.
Приехавшие на место происшествия спасатели смогли попасть в горящую квартиру. Там они обнаружили пожилую женщину. Ей надели маску спасаемого и передали врачам. Очагом пожара оказался горевший в соседней комнате диван.
ИСТОЧНИК KP.RU