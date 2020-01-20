В Гусь-Хрустальном пожарные спасли пожилую женщину

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:38:59+03:00

Горел диван в другой комнате

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20 января днем пожарные гусевского пожарно-спасательного отряда № 5 спасли пожилую женщину, оказавшуюся в горящей квартире. Сообщение о пожаре поступило в 12.57, звонила жительница соседнего дома, увидевшая дым, идущий из окна квартиры на первом этаже.

Приехавшие на место происшествия спасатели смогли попасть в горящую квартиру. Там они обнаружили пожилую женщину. Ей надели маску спасаемого и передали врачам. Очагом пожара оказался горевший в соседней комнате диван.

ИСТОЧНИК KP.RU