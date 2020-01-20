2020-01-20T14:17:19+03:00
Происшествия

Гостивший в Вязниках парень обокрал хозяев

Его сняли с Ростовского поезда
Ирина Мальцева
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К Вязниковцу в гости приехал друг погибшего брата, тридцатиоднолетний парень. Несколько дней приезжий прожил у местного жителя, а потом уехал. После этого хозяин обнаружил пропажу золотых украшений и денег – в общей сложности более двадцати четырех тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в этот же день подозреваемый уехал в Нижний Новгород, где купил билет до города Ростова. Оперативники, отправившиеся в Саратов, вместе с сотрудниками уголовного розыска местного линейного отдела сняли подозреваемого с поезда и вернули в Вязники. Мужчина, не имеющий регистрацию в России, вину признал. Но украшения владельцам не вернул: он успел сдать их в ломбард. Теперь неблагодарному гостю светит реальный срок за кражу из квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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