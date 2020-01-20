Владимирские легкоатлеты на чемпионате и первенстве ЦФО в Смоленске завоевали 7 медалей
Спортсмены Владимирской области выиграли 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали на чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике в помещении, проходивших в Смоленске.
Лучшей среди женщин в беге на 400 метров стала Анастасия Беднова, показавшая результат 54.96.
Сергей Болотов победил в беге среди мужчин на дистанции 800 метров. Результат спортсмена - 1:54.80.
На первенстве ЦФО Валерия Тарасова выиграла золото на дистанции 400 метров среди девушек 2003-2004 годов рождения, показав результат 57.14.
Дарья Макарова на аналогичной дистанции и в аналогичной возрастной группе стала третьей.
Иван Шуйский занял первое место в тройном прыжке среди юношей 2003-2004 годов рождения. Результат Шуйского - 14.04.
Самуэль Бабаниджи стал вторым в беге на 200 метров среди юношей 2003-2004 годов рождения. В этой же возрастной группе в дисциплине «Прыжки в длину» серебряную медаль завоевал Никита Агеев.
ИСТОЧНИК KP.RU