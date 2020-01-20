Владимирские легкоатлеты на чемпионате и первенстве ЦФО в Смоленске завоевали 7 медалей

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:04:18+03:00

Спортсмены являются представителями СШОР №4 города Владимира, спортивной школы СКА и спортивного клуба им. В. А. Дегтярева в Коврове

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Спортсмены Владимирской области выиграли 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали на чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике в помещении, проходивших в Смоленске.

Лучшей среди женщин в беге на 400 метров стала Анастасия Беднова, показавшая результат 54.96.

Сергей Болотов победил в беге среди мужчин на дистанции 800 метров. Результат спортсмена - 1:54.80.

На первенстве ЦФО Валерия Тарасова выиграла золото на дистанции 400 метров среди девушек 2003-2004 годов рождения, показав результат 57.14.

Дарья Макарова на аналогичной дистанции и в аналогичной возрастной группе стала третьей.

Иван Шуйский занял первое место в тройном прыжке среди юношей 2003-2004 годов рождения. Результат Шуйского - 14.04.

Самуэль Бабаниджи стал вторым в беге на 200 метров среди юношей 2003-2004 годов рождения. В этой же возрастной группе в дисциплине «Прыжки в длину» серебряную медаль завоевал Никита Агеев.

ИСТОЧНИК KP.RU