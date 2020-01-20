Владимирцы выиграли этап Кубка России и чемпионат Ярославской области по ралли

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:57:51+03:00

Соревнования подразумевали шесть специальных участков с засечкой времени

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Спортсмены команды «Федерация автомобильного спорта Владимирской области» Иван Лавриненко и Михаил Карелин стали лучшими на 3-м этапе Кубка России по ралли и чемпионате Ярославской области по ралли,

Соревнования прошли 19 января в городе Ростове Ярославской области.

Владимирский экипаж выступал в зачете «Абсолют» на автомобиле Subaru Impreza под стартовым номером 7. Соревнования подразумевали шесть специальных участков с засечкой времени.

ИСТОЧНИК KP.RU