2020-01-20T13:57:51+03:00
Спорт

Владимирцы выиграли этап Кубка России и чемпионат Ярославской области по ралли

Соревнования подразумевали шесть специальных участков с засечкой времени
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта департамента спортафото с официального сайта департамента спорта
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Спортсмены команды «Федерация автомобильного спорта Владимирской области» Иван Лавриненко и Михаил Карелин стали лучшими на 3-м этапе Кубка России по ралли и чемпионате Ярославской области по ралли,

Соревнования прошли 19 января в городе Ростове Ярославской области.

Владимирский экипаж выступал в зачете «Абсолют» на автомобиле Subaru Impreza под стартовым номером 7. Соревнования подразумевали шесть специальных участков с засечкой времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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