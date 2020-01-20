Гусевчанин украл телефон у своей коллеги

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:29:58+03:00

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Жительница Гусь-Хрустального района обратилась в полицию, обнаружив, что с ее рабочего стола пропал сотовый телефон. Как оказалось, украл его ее сорокатрехлетний коллега. Сотрудник одного из районных предприятий во время работы дошел до раздевалки, убедился, что вокруг никого нет, и стащил телефон одной из сотрудниц. Спрятав добычу, он спокойно вернулся к своей работе. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина с помощью «мобильного бланка» перевел на свой счет восемь тысяч рублей, принадлежащих коллеге, но обналичить их не сумел: его коллега, обнаружив пропажу телефона, успела заблокировать счет. Сейчас гусевчанин, в отношение которого возбуждено уголовное дело, признал вину, а телефон вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU