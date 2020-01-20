Суд прекратил банкротство Александровского ликеро-водочного завода

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:54:13+03:00

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Арбитражный суд Владимирской области прекратил банкротство Александровского ликеро-водочного завода, дело о котором рассматривалось пять лет. Причиной решения стало невозможность обеспечить банкротство продажей имущества завода.

По данным Арбитражного суда Владимирской области, долги завода составляли баснословные 3 миллиарда рублей, в то время, как заложенное имущество обеспечило погашение долга в 16 миллионов рублей.

За время рассмотрения дела в Арбитражном суде сменилось три конкурсных управляющих. При этом, в 2015 году Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении директора АЛВЗ Романа Кастова, его подозревали в невыплате налогов на 2 миллиарда рублей. Через два года директор выплатил налоги, и его освободили от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU