В Вязниковском районе из-за неисправной печки пострадал мужчина
Хозяина дома госпитализировали
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20 января в 00.51 пожарным сообщили о возгорании дома в деревне Агафоново Вязниковского района. Из-за того, что сотрудникам МЧС позвонили поздно, огонь распространился на 48 квадратных метров - считай, половина дома.
Кроме того, ближайший пожарный водоем находился в 3 километрах от места пожара, что также осложняло ход тушения.
С места пожара госпитализировали мужчину 1955 года рождения. Предварительная причина возгорания - неисправность печного оборудования, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте работали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU