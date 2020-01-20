В Вязниковском районе из-за неисправной печки пострадал мужчина

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:17:27+03:00

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20 января в 00.51 пожарным сообщили о возгорании дома в деревне Агафоново Вязниковского района. Из-за того, что сотрудникам МЧС позвонили поздно, огонь распространился на 48 квадратных метров - считай, половина дома.

Кроме того, ближайший пожарный водоем находился в 3 километрах от места пожара, что также осложняло ход тушения.

С места пожара госпитализировали мужчину 1955 года рождения. Предварительная причина возгорания - неисправность печного оборудования, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте работали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU