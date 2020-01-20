В Суздальском районе на месте пожара нашли тело женщины

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:38:10+03:00

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20 января в час ночи пожарным сообщили о возгорании частного жилого дома в селе Янево Суздальского района. Из-за позднего вызова сгорела внутренняя отделка и имущество. Площадь, охваченная огнем, составила 80 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области сообщает: на месте пожара нашли тело женщины 1968 года рождения, мужчину такого же года госпитализировали.

Пламя ликвидировано уже в 01.25. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали 19 пожарных и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 9 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU