Владимирские борцы привезли четыре медали с чемпионата России в Новосибирске
Одну серебряную и три бронзовые медали завоевали воспитанники Владимирской областной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе на чемпионате России по греко-римской борьбе, проходившем в Новосибирске с 16 по 19 января 2020 года.
Второе место в весовой категории "72 кг" занял Магомед Ярбилов. Обладателями бронзовых наград стали Павел Салеев, Абуязид Манцигов и Артур Саргсян в весовых категориях "63 кг", "77 кг" и "97 кг" соответственно.
В общей сложности в соревнованиях приняли участие около 320 спортсменов из более 60 регионов России. Владимирскую область представляли девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU