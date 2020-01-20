2020-01-20T10:23:30+03:00
Спорт

Владимирские борцы привезли четыре медали с чемпионата России в Новосибирске

Абуязид Манцигов стал лишь бронзовым призером
Алексей СУХОВ
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Одну серебряную и три бронзовые медали завоевали воспитанники Владимирской областной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе на чемпионате России по греко-римской борьбе, проходившем в Новосибирске с 16 по 19 января 2020 года.

Второе место в весовой категории "72 кг" занял Магомед Ярбилов. Обладателями бронзовых наград стали Павел Салеев, Абуязид Манцигов и Артур Саргсян в весовых категориях "63 кг", "77 кг" и "97 кг" соответственно.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие около 320 спортсменов из более 60 регионов России. Владимирскую область представляли девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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