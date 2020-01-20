2020-01-20T10:19:30+03:00
Общество

Мэрия Владимира начала готовить проект Рпенского проезда

В непосредственной близости от будущей стройки оказались два археологических памятника
Сергей МОРКОВКИН
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Администрация города Владимира опубликовала постановление о межевании территории улиц Мира и Жуковского под строительство Рпенского проезда. Судя по документам, в районе будущей дороги находится сразу два археологических памятника: селище Федоровское XII-XVII веков, а также селище Красносельское XII-XIII веков.

Будущая дорога пройдет на месте нынешнего проезда вдоль забора ОАО «ВХЗ». От улицы Жуковского Рпенский проезд будет прямиком выходить на улицу Мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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