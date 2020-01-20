Во Владимире в крещенскую купель окунулись лишь половина из тех, кто пришел

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:17:14+03:00

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В ночь с 18 на 19 января во Владимире прошли традиционные крещенские купания. Во Владимире официально работали 4 купели - на озерах Семязино и Глубокое, в Заклязьменском и на Гусинке.

При этом не все, кто пришли ночью к купелям, в итоге решились окунуться. По информации городского управления гражданской защиты, в крещенскую ночь купели города Владимира посетили более 6000 человек, но погрузились в воду только 3300 горожан.

Кстати, во Владимирской области в купели окунулись около 19 тысяч человек. А за порядком возле них следили около 400 представителей полиции, МЧС, чиновников местных администраций и скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU