2020-01-20T09:52:00+03:00
Общество

ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года

Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Dealogic ВТБ Капитал занял первые места среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России, СНГ и Восточной Европе. На международном долговом рынке по России инвестбанк организовал 25 сделок, что позволило ВТБ Капитал занять 25% доли рынка. На долговом рынке СНГ банк занял 22% доли рынка, организовав 110 сделок, а в Восточной Европе доля рынка ВТБ Капитал составила 11,46%, количество организованных сделок – 110. По данным Dealogic ВТБ Капитал также стал лидером среди организаторов размещений на локальном долговом рынке России, где инвестбанк организовал 84 сделки и занял 28% доли рынка.

Refinitiv также отметил лидерство ВТБ Капитал среди организаторов размещений на долговом рынке России (доля рынка 44,3%, 79 сделок).

По данным рэнкинга Bloomberg ВТБ Капитал является лидером в категории «Организатор размещений облигаций в Восточной Европе»: доля рынка составила 19,9%, инвестбанк реализовал 102 транзакции.

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Мы рады, что отраслевые эксперты высоко оценили деятельность компании на глобальных рынках капитала. За прошедший год мы провели ряд значимых сделок для эмитентов из различных отраслей, включая такие компании, как РусГидро, РЖД, Северсталь. Сохраняется устойчивый интерес эмитентов к заимствованиям на долговом рынке, и мы ожидаем, что в 2020 году объёмы сделок будут увеличиваться».

Кроме того, по данным Refinitiv инвестбанк занял первое место среди консультантов по M&A-сделкам по количеству и объему осуществленных транзакций в России (17 сделок на $4,5 млрд).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире в крещенскую купель окунулись лишь половина из тех, кто пришел
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
В ЦФО траты клиентов банка ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
В Крещенских купаниях во Владимирской области приняли участие больше 19 тысяч человек
Во Владимирской области проверят систему экстренного оповещения населения
Дублер улицы Горького во Владимире построят уже в этом году
Заместитель главы администрации города Владимира переходит на работу в ВлГУ
На дорогах Владимирской области за прошлый год погибли 260 человек
Вода всех четырех крещенских иорданях Владимира соответствует санитарным нормам
Во Владимирской области введен режим повышенной готовности
В больницы Владимирской области за 2019 год устроились 142 молодых врача
В Суздале запустили станцию фильтрации водопроводной воды
Ночью на пожаре в Меленковском районе погиб человек
На пожаре в Ковровском районе погибла женщина, спасавшая оставшихся в доме козлят
В Судогодском районе открылся животноводческий комплекс на 400 голов скота
Раздельного сбора мусора во Владимире не будет еще полгода
В Суздале 50-летний мужчина вез марихуану на велосипеде
Москвич попытался обмануть продавца в Коврове
Жителю Свердловской области дали 18 лет за убийство владимирского парня
Детские рисунки из Владимирской области побывали на орбите Земли
Владелец земельного участка во Владимирской области заплатит крупный штраф за крапиву
ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года