2020-01-20T09:51:10+03:00
Общество

Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей

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По итогам 2019 года ВТБ Факторинг нарастил портфель на 18%, до 254 млрд рублей, что стало рекордным показателем для отрасли. Рыночная доля компании достигла 32% (согласно предварительным данным АФК). Всего за прошедший год ВТБ Факторинг профинансировал более 1,1 тысячи компаний на 726 млрд рублей, увеличив этот показатель на 19%.

«ВТБ Факторинг остается драйвером роста всего рынка уже на протяжении 10 лет, что подтверждается достигнутым объемом портфеля в четверть триллиона рублей. За это время мы профинансировали более 5 тысяч компаний на сумму 4 трлн рублей, – подчеркнул генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов. – В центре нашего внимания сегодня – цифровизация процессов онбординга и финансирования клиентов, применение комплексных программ Supply Chain Finance (SCF), развитие финтех-платформы GetFinance, которую мы помогли запустить в прошлом году. На следующие десять лет мы ставим себе целью преодоление планки в 500 млрд рублей по портфелю, сформированный группой компаний ВТБ Факторинг».

Как отметил Антон Мусатов, в 2020 году компания будет углублять сотрудничество с крупными клиентами и массово вовлекать в факторинг малый и средний бизнес. Кроме того, ВТБ Факторинг намерен охватить все сегменты рынка коммерческого финансирования в России, продукты Asset-based finance (ABF) и Asset-based lending (ABL), продолжить работу по внедрению факторинга в бизнес-процессах крупнейших компаний российской экономики, а также формировать новые рыночные ниши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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