В Крещенских купаниях приняли участие больше 19 тысяч владимирцев
Во время мероприятий были задействованы более 400 сотрудников органов внутренних дел
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В ночь с 18 на 19 января в 91 населенном пункте Владимирской области, сообщает региональное УМВД, прошли 139 мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня. В нем приняли участие больше 19 тысяч жителей и гостей региона.
Для соблюдения общественного порядка и ради безопасности всех, кто приезжал на иордани для окунания, во время мероприятий были задействованы более 400 сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, народные дружинники, казаки и сотрудники частных охранных организаций.
Массовых беспорядков удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU