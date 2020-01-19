В Крещенских купаниях приняли участие больше 19 тысяч владимирцев

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:20:26+03:00

Во время мероприятий были задействованы более 400 сотрудников органов внутренних дел

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В ночь с 18 на 19 января в 91 населенном пункте Владимирской области, сообщает региональное УМВД, прошли 139 мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня. В нем приняли участие больше 19 тысяч жителей и гостей региона.

Для соблюдения общественного порядка и ради безопасности всех, кто приезжал на иордани для окунания, во время мероприятий были задействованы более 400 сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, народные дружинники, казаки и сотрудники частных охранных организаций.

Массовых беспорядков удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU