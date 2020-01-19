2020-01-19T18:20:26+03:00
Общество

В Крещенских купаниях приняли участие больше 19 тысяч владимирцев

Во время мероприятий были задействованы более 400 сотрудников органов внутренних дел
Алена Смирнова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 18 на 19 января в 91 населенном пункте Владимирской области, сообщает региональное УМВД, прошли 139 мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня. В нем приняли участие больше 19 тысяч жителей и гостей региона.

Для соблюдения общественного порядка и ради безопасности всех, кто приезжал на иордани для окунания, во время мероприятий были задействованы более 400 сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, народные дружинники, казаки и сотрудники частных охранных организаций.

Массовых беспорядков удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крещенских купаниях приняли участие больше 19 тысяч владимирцев
Во Владимирской области проверят систему экстренного оповещения населения
Дублер улицы Горького во Владимире построят уже в этом году
Заместитель главы администрации города Владимира переходит на работу в ВлГУ
На дорогах Владимирской области за прошлый год погибли 260 человек
Вода всех четырех крещенских иорданях Владимира соответствует санитарным нормам
Во Владимирской области введен режим повышенной готовности
В больницы Владимирской области за 2019 год устроились 142 молодых врача
В Суздале запустили станцию фильтрации водопроводной воды
Ночью на пожаре в Меленковском районе погиб человек
На пожаре в Ковровском районе погибла женщина, спасавшая оставшихся в доме козлят
В Судогодском районе открылся животноводческий комплекс на 400 голов скота
Раздельного сбора мусора во Владимире не будет еще полгода
В Суздале 50-летний мужчина вез марихуану на велосипеде
Москвич попытался обмануть продавца в Коврове
Жителю Свердловской области дали 18 лет за убийство владимирского парня
Детские рисунки из Владимирской области побывали на орбите Земли
Владелец земельного участка во Владимирской области заплатит крупный штраф за крапиву
ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года