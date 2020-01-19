Дублер улицы Горького во Владимире построят уже в этом году

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:17:56+03:00

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В мэрии города Владимира сообщили, что в в 2020 году достроят дорожную перемычку между улицами Студенческая и Мира. Это позволит разгрузить улицу Горького и избавит от пробок и заторов.

Сейчас по этим улицам проходят не соединенные между собой дороги. Одна из них ведет к новостройкам, другая — в частный сектор. Напомним, мэрия обещала заасфальтировать перешеек, который соединит их, еще в прошлом году, но завершить работы не успели.

ИСТОЧНИК KP.RU