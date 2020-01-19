Заместитель главы администрации города Владимира переходит на работу в ВлГУ
Заместитель главы администрации города Владимира Оксана Ерашова решила сменить место работы. Она переходит во Владимирский государственный университет. В опорном вузе она будет курировать социальные вопросы. В мэрии она работала с 2011 года.
После увольнения ее должность упразднят, а обязанности распределят между другими заместителями. Уточним, она координировала работу управления секретариата главы администрации города Владимира, управления информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства, отдела ЗАГС, архивного отдела и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
ИСТОЧНИК KP.RU