Заместитель главы администрации города Владимира переходит на работу в ВлГУ

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:09:08+03:00

Оксана Ерашова работала в мэрии с 2011 года

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Заместитель главы администрации города Владимира Оксана Ерашова решила сменить место работы. Она переходит во Владимирский государственный университет. В опорном вузе она будет курировать социальные вопросы. В мэрии она работала с 2011 года.

После увольнения ее должность упразднят, а обязанности распределят между другими заместителями. Уточним, она координировала работу управления секретариата главы администрации города Владимира, управления информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства, отдела ЗАГС, архивного отдела и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ИСТОЧНИК KP.RU