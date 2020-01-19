На дорогах Владимирской области за прошлый год погибли 260 человек

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:56:35+03:00

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Как рассказал начальник управления Александр Новиков, за 2019 год на дорогах региона произошли 2 тысячи ДТП. В них пострадали больше трех тысяч человек, ещё 260 погибли, 8 из них - дети. При этом, больше всего аварий произошло в Александровском, Вязниковском, Кольчугинском и Селивановском районах.

Статистика показала, что смертность на дорогах стала меньше на 4 процента, также на 7% уменьшилось число ДТП с участием водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU