Вода всех четырех крещенских иорданях Владимира соответствует санитарным нормам
Ее проверили в Роспотребнадзоре
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области провело исследование воды в крещенских иорданях областного центра. Во всех случаях вода соответствовала санитарным нормам.
Отметим, специалисты Роспотребнадзора проверяли воду и иорданях в районных центрах, всего было исследовано 49 водоемов. Во всех них также вода соответствовала санитарным нормам.
Роспотребнадзор предостерегает, что погружение в холодную воду повышает риск инфарктов и инсультов. Также категорически запрещается купаться людям с заболеваниями. Перед погружением нельзя выпивать спиртное.
ИСТОЧНИК KP.RU