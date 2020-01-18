Вода всех четырех крещенских иорданях Владимира соответствует санитарным нормам

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:00:39+03:00

Ее проверили в Роспотребнадзоре

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области провело исследование воды в крещенских иорданях областного центра. Во всех случаях вода соответствовала санитарным нормам.

Отметим, специалисты Роспотребнадзора проверяли воду и иорданях в районных центрах, всего было исследовано 49 водоемов. Во всех них также вода соответствовала санитарным нормам.

Роспотребнадзор предостерегает, что погружение в холодную воду повышает риск инфарктов и инсультов. Также категорически запрещается купаться людям с заболеваниями. Перед погружением нельзя выпивать спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU