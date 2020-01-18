Во Владимирской области введен режим повышенной готовности
Все службы работают в усиленном режиме
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18-19 января силы и средства областной подсистемы предупреждения ЧС переведена в режим повышенной готовности. Распоряжение подписано губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.
Органы управления обеспечат безопасность проведения крещенских купаний. Энергетики обеспечат бесперебойное электроснабжение объектов жизнеобеспечения региона. Органам исполнительной власти поставлена задача обеспечить работу объектов социальной сферы, ЖКХ и систем энергоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU