2020-01-18T15:50:00+03:00
Общество

В больницы Владимирской области за 2019 год устроились 142 молодых врача

В новом году меры поддержки докторов расширили
Артём Черепанов
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Во Владимирскую область за год по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» устроились на работу 174 молодых врача. После окончания ординатуры трудоустроились 74 доктора, интернатуру окончили 21 человек, а после первичной аккредитации работу нашли 47 врачей.

Сразу четыре участковых врача устроились на работу в городскую больницу № 1, три участковых пришли работать в больницу № 4, в больницы № 2 и 6 пришли по два участковых, в больницу № 5 устроились три терапевта. В детскую поликлинику № 1 города Владимира пришли пять участковых педиатра. По одному участковому педиатру пришло в областную детскую клиническую больницу, в Ковровскую городскую больницу № 2, в Суздальскую, Петушинскую и Кольчугинскую районные больницы.

Врачи во Владимирскую область приезжали не только из соседних регионов, но и из Сибири, Поволжья и Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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