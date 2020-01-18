2020-01-18T15:19:27+03:00
Общество

В Суздале запустили станцию фильтрации водопроводной воды

Она стоит более 50 миллионов рублей
Артём Черепанов
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18 января в Суздале после реконструкции состоялся запуск водозаборной станции на улице Садовой. На ней были установлены фильтры для очистки водопроводной воды. На торжественную церемонию кроме главы администрации города Сергея Сахарова приехали глава администрации Суздальского района Татьяна Срибная, а также вице-спикер ЗС Владимирской области Вячеслав Картухин, а также благочинный города и района отец Арсений.

Деньги на модернизацию станции водозабора были выделены два с половиной года назад по программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владимирской области». Из областного бюджета было выделено 46,4 миллиона рублей, из городского бюджета – 5,2 миллиона рублей. Работы по модернизации в феврале 2018 года начинала компания «КомплектСтройМонтажРегион33», но контракт с ней был разорван, и проект доделала московская фирма ООО «ТДМ».

На станции вода обогощается кислородом и поступает в специальные резервуары. Оттуда с помощью насосов, ее качают в водопроводную сеть.

Отметим, что проблемы с качеством воды в Суздале наблюдались давно. В замерах воды были превышены показатели содержания железа, марганца и калия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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